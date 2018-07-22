Эмбер Херд на Comic-Con не подошла к «домашнему тирану» Джонни Деппу

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Присутствующие на фестивале Comic-Con стали свидетелем любопытной встречи. Одних она неприятно поразила, другие с интересом наблюдали за ней.

Когда Джонни Депп появился у стенда компании Warner Bros, публика была рада приветствовать своего кумира. Актер презентовал новый фильм «Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда». Спустя какое-то время туда же пришла бывшая жена Деппа – Эмбер Херд. И Джонни, и Эмбер прекрасно видели друг друга, но демонстративно проигнорировали. Наблюдавших это возмутило. Они посчитали, что кинокомпания просто «подставила» бывших супругов, запланировав их выход на стенд в одно время. У многих ещё свежи в памяти обстоятельства их развода. Актриса утверждала, что Депп избивает ее.

Эта сцена стала поводом обсуждения в соцсети. Одни сочувствовали Эмбер, которая была вынуждена столкнуться с «домашним тираном» и вызвать в памяти страхи прошлого. Другие защищали Джонни, утверждая, что он стал жертвой оговора со стороны бывшей.