«Одесская Барби»: СМИ контролирует сознания общественности

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Валерия Лукьянова считает, что людям стоит серьёзнее относится к ТВ, развлекательным шоу и другим источникам «мусорной» информации. Девушка в открытую заявляет, что 90 процентов мыслей человека навязаны ему обществом.

Пользователи привыкли к тому, что Лукьянова каждый раз удивляет поклонников нестандартными темами для обсуждений. Девушка уверена, что люди считают своими мыслями то, что где-то услышали от других людей, обрывки чужих фраз, которые соединяют воедино и присваивают, засевшие в голове песни. Звезда утверждает, что главное умение для современного человека – фильтрация, потому что без неё, по мнению Лукьяновой, человек перестаёт быть личностью.

«Одесская Барби» рассказала, что у неё в запасе есть много методик, которыми она пользуется. Пользователи знают об этом, так Валерия помогла многим людям, страдающим бессонницей. Однако стоит учитывать, что для достижения желаемых результатов, стоит практиковаться достаточное количество времени, а также постоянно работать над собой.

«Контроль сознания возможен только тогда, когда человек не развивается и стоит на месте», - пишет звезда.