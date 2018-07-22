«Заплывшую» фигуру Кортни Кардашьян скрыла длинным чёрным платьем

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Кортни Кардашьян приходится выбирать самую скромную и неприметную одежду, чтобы не вызывать ревность бойфренда. Теперь даже в жаркую погоду она носит платье в пол и массивные сапоги.

В день, когда Кортни Кардашьян застали на прогулке с дочерью, температура в Лос-Анджелесе была 38°С. Известно, что Кардашьян шла с 6-летней дочкой в гости к подруге, однако это не прибавило радости на лице 39-летней модели. Она выглядела очень разочарованной, что неудивительно, ведь недавно она поссорилась со своим 25-летним молодым человеком Юнесом Бенджимом. Женщина опубликовала откровенные фото в бикини, что не понравилось и вызвало ревность бойфренда.

Поэтому теперь модель шокирует публику, появляясь в непредназначенной для жаркой погоды одежде. Черный балахон не подчеркивал фигуру женщины, а полностью ее скрывал. Некоторые считают, что после ссоры талия у неё стала «заплывшей». На ногах у нее были объёмные черные сапоги. Кардашьян признается, что она готова пойти на такие жертвы, так как ценит внимание своего парня, хоть и расстроена его чрезмерной ревностью.