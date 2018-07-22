Джонни Депп раскрыл причину своего болезненного вида

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Популярный голливудский актёр устал от напрасных домыслов поклонников и прессы о своём состоянии, которые усугубляли его самочувствие.

2018 год стал для Джонни Деппа одним из самых тяжёлых. Проблемы и вредные привычки сказались на его внешности, которая изменилась до неузнаваемости. Впалые глаза, болезненная худоба, бледный цвет лица – эти признаки заставили фанатов усомниться в здоровье актёра. По Сети поползли слухи о том, что «Джек Воробей» серьёзно болен и, возможно, даже смертельно.

В недавнем интервью Депп раскрыл причину своего внешнего нездоровья. Оказалось, всему виной обвинения в домашнем насилии. Актёр уже не переживает из-за развода с Эмбер Хёрд, но последствия её обвинений заставили его злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Это и сказалось на внешности. Свою лепту внесло и настоящее судебное разбирательство в Лондоне с изданием The Sun, которое опубликовало неправдивые обвинение Хёрд и критиковало защитников Деппа, а также изматывающий график гастролей и съёмок.