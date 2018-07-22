Игорь Николаев поздравил Олега Газманова с 67-летием

Сегодня, 10:29

Артист рассказал о правиле Газманова, которое помогает ему всегда оставаться в форме даже в таком преклонном возрасте.

На своей странице в социальной сети Instagram певец поздравил своего друга Олега Газманова с 67-летием. Николаев выложил совместное фото с артистом и подписал: «Михалыч, дружище, поздравляю и желаю счастья тебе и твоим любимым людям». Артисты давно дружат и записали несколько совместных песен. Игорь Николаев рассказал об интересной традиции Олега Газманова. Каждый день он отжимается от пола столько раз, сколько ему лет. Такие интенсивные упражнения помогают эстрадному певцу уже долгое время оставаться в форме. С сегодняшнего дня Газманов будет отжиматься 67 раз.

Пользователи присоединились к поздравлениям: «с песнями Газманова прошла наша молодость, счастья вам», «Олег, молодец, отличное правило, так держать», «самые крутые поэты и композиторы, поздравляю». Недавно Игорь Николаев вспоминал Задорнова в день его рождения.