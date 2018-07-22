«Чемпионат по накрутке»: Фан-клуб Лободы выиграл премию МУЗ-ТВ

Сегодня, 11:09

На учрежденном МУЗ-ТВ чемпионате среди фан-клубов, в финал вышли «сборные» Ольги Бузовой, Елены Темниковой, Сергея Лазарева и Светланы Лободы.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победу «выгрыз» фан-клуб Светланы Лободы. Для этого поклонники представленных артистов сутками сидели в Сети и жали на кнопочку, выбирая среди представленных номинантов своего кумира. Поклонники Лободы оказались настойчивее своих соперников и обеспечили Светлане заветную статуэтку от МУЗ-ТВ.

Певица поблагодарила своих верных почитателей и уверила их, что это не последняя их совместная премия. Поклонники выразили ответную благодарность и занялись привычным делом – славословить быстро обретшую форму после родов Лободу. На страницу Светланы пробрались поклонники проигравших артистов и самым популярным словом в комментариях стало «накрутка».