Тейлор Свифт пытается вжиться в роль кошки с помощью «диких» принтов

Сегодня, 10:15

Съёмки нового фильма «Кошки» с участием Тейлор Свифт начнутся в ноябре, но популярная певица решила примерить на себя кошачий принт уже сейчас.

Папарацци заметили девушку, когда она выходила из своей нью-йоркской квартиры. Тейлор была одета в леопардовую мини-юбку и спортивный топ, поверх которого была прозрачная футболка. На плече у певицы была более яркая сумка-мешок с кошачьим принтом. На ногах у певицы были шипованные босоножки на толстом каблуке. С помощью «диких» принтов Тейлор Свифт пытается вжиться в роль кошки, которую ей придётся сыграть в ноябре.

Певица снимется в экранизации культового бродвейского мюзикла «Кошки», основанного детских стихах английского композитора Э. Ллойда Уэббера. Сюжет фильма будет разворачиваться вокруг кошачьего общества. Животные каждый год собираются на свалке и организовывают бал, на котором выбирают лучшего представителя хвостатых, который отправится в кошачий рай для перерождения.

Тейлор очень любит животных и приютила у себя двух собак и двух кошек. Последние даже засветились в фильме «Дедпул 2». Одноимённый персонаж был одет в футболку с питомцами певицы Оливией и Мередит, за что Тейлор поблагодарила Райана Рейнольдса через Instagram.