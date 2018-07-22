19-летняя красавица из Перми вышла в финал конкурса «Miss Maxim»

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Журнал «Maxim» в очередной раз определяет самую сексуальную девушку страны. Известен ТОП-10 финалисток.

В финал конкурса «Miss Maxim» вышла и 19-летняя красавица из Перми. Победительница станет известной 25 июля.

Екатерина Ширяева в ТОП-10 для «Miss Maxim» расположилась на второй позиции. Красавица из Перми уступила только Марии Лиман, уроженке Ростова.

Старт конкурсу был дан в апреле. Вначале проводилось интернет-голосование. Его принципом было «Кто горячее?». Читателям журнала требовалось сделать выбор между двумя случайно подобранными конкурсантками.

Таким образом организаторы конкурса определили сотню лучших претенденток. Их пригласили в Москву, где состоялся кастинг. По его итогам были названы 10 финалисток.

Сейчас девушки заняты съёмками для журнала. «Miss Maxim» будет на обложке в его сентябрьском номере.