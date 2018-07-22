Поклонники: Агата Муцениеце располнела после примирения с мужем

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Поклонники актрисы отметили, что Павел Прилучный плохо влияет на супругу.

Агата Муцениеце пережила немало за последнее время – от смерти любимой бабушки до расставания с мужем. На фоне стресса и предстоящих съемок девушка набрала много лишнего веса. Особенно это стало заметно после примирения Агаты с мужем – пара решила не рушить семью из-за своих амбиций. Оказалось, что хоть вес звезде и не к лицу, набрать его она была обязана – Муцениеце должна сыграть женщину старше своих лет.

За лишний вес Агата не раз поддавалась критике со стороны фанатов, которые, увидев звезду на «Голос.Дети» располневшей, пребывали в шоковом состоянии. Сейчас же девушка пытается скрывать «лишнее» под одеждой, и ждет, когда уже сможет похудеть до заветных 54 кг.

Ранее Агата Муцениеце шокировала фанатов сменой своего образа, перекрасив их в огненный цвет. Пользователи сети с грустью отметили, что таким поступком она испортила свою красоту – по мнению поклонников, блондинкой ей было куда лучше.

Напомним, во время ссоры пары, муж Агаты Муцениеце проживал в отеле с другой девушкой в течение трех дней.