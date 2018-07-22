Филипп Киркоров в Юрмале получал воздушные поцелуи от постройневшей Лолиты

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Фанаты поразились, как Лолита стала так постройнеть, интересуясь, что же она для этого сделала.

В Юрмале проходит традиционный песенный фестиваль, и российские артисты постепенно туда съезжаются. Не стали пропускать такое событие и Филипп Киркоров с Лолитой. Они даже вместе переходили через границу Евросоюза. Лолита смогла пройти первой, после чего отправила поп-корою несколько воздушных поцелуев, стоя перед ограничительным стеклом.

По словам певицы, она рада, что границы, в том числе и благодаря мероприятию в Юрмале, фактически отсутствуют. Фанаты порадовались за хорошее настроение Лолиты и пожелали, чтобы она получила ещё больше удовольствия на самом фестивале. Некоторые подписчики, впрочем, посчитали, что на самом деле веселье исполнительницы напускное, а так она сильно переживает за свою дочку, живущую на территории другой страны.