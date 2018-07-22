Мехди из «Битвы экстрасенсов» рассказал о племени древних телепатов в Краснодарском крае

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Экстрасенс решил рассказать о загадочных местах России, а именно дольменах в Краснодарском крае. Их происхождение и назначение неизвестно, но у Мехди есть своя теория.

Дольмены – это рукотворные каменные сооружения, которые были построены тысячелетия назад. Кто и зачем это сделал – неизвестно. Считалось, что дольмены являлись частью погребального обряда и служили местом захоронения. Но детальные исследования показали, что возраст камня и останков не совпадает – дольмены появились раньше. Теория об астрологическом назначении сооружений также не была обоснована.

Участник «Битвы экстрасенсов» во время своего путешествия в Краснодарский край провел собственное исследование. Он почувствовал, что постройки использовались для общения и передачи сообщений. Особенностью такой связи является то, что она телепатическая, сигнал идет из одного дольмена в другой. Мехди определил возраст этой цивилизации – примерно 10-15 тысяч лет. Экстрасенс выяснил, что древнее племя могло общаться на расстоянии до двух километров. Из-за того, что телепаты были гораздо больше обычного человека, постройка сооружений не была для них проблемой.