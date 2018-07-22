Эдгард Запашный поражён реакцией россиян на украинский гимн после боя Усик-Гассиев

Сегодня, 08:40

Эдгар Запашный был одним из немногих российских знаменитостей, которые посетили легендарный бой Александра Усика и Мурата Гассиева, оставивший у него приятные впечатления после победы украинца.

Эдгард Запашный всегда отличался своим ярым патриотизмом, и некоторые поклонники просили дрессировщика поделиться впечатлениями в случае победы Александра Усика. Запашный не стал скрывать, что разочарован российским спортсменом. Любители бокса даже назвали поединок боем учителя и ученика. Но дрессировщик не отрицает, что победа украинца была заслуженной и яркой.

Ещё больше российского циркового артиста поразили его соотечественники. Он ожидал от россиян освистывания и оскорбительных криков, но они мирно выстояли минуты, в которые звучал украинский гимн. Эдгард Запашный принял поведение зрителей за своеобразную победу России. Его поддержали и болельщики из Украины, отметив, что ошибки в тексте при исполнении гимна очень их расстроили.