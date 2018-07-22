Лариса Долина шокировала публику появлением на фестивале без макияжа

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Исполнительница хита «Погода в доме» во время нахождения в Юрмале призвала полюбить себя такой, как создала ее природа-матушка. Но такое решение Долиной пришлось не всем по вкусу.

Лариса Долина на мероприятии своей коллеги в Латвии «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018» шокировала публику появлением на фестивале без макияжа. Певица перестала стыдиться своей внешности и отсутствия прически, и этим покорила сердца журналистов. Но юзеры с грустью отметили, что Долиной лучше с макияжем. Звезда попала в объектив папарацци со своей внучкой Александрой.

Российская артистка также засветила свои татуировки – на руке и ноге. Видимо, покупка квартиры в Юрмале во многом повлияла на мировоззрение Долиной, поскольку теперь она совсем перестала думать о том, что о ней скажут. А говорят многое – даже к примеру то, что Лариса очень сильно постарела, и никакой ровный загар этого не скроет.

Хоть с 2011 года Лариса Долина ведет немного «отшельнический» способ жизни, поклонники звезды считают, что она должна держать себя в форме хотя бы ради них.

Ранее дочь Долиной призналась, что в семье часто бывают «итальянские» конфликты, которые нередко смешиваются с матерщиной.