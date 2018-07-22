Сегодня, 07:50

Знаменитая светская львица и звезда семейного реалити-шоу Ким Кардашьян снова готовится к свадьбе. Однако на этот раз не к собственной, а к свадьбе близкого друга хип-хоп исполнителя Pusha T.

Ким Кардашьян в личном микроблоге проинформировала фолловеров, что готовится к свадьбе и тщательно выбирает себе наряд. На этот раз Ким станет почетной гостей на бракосочетании Терренса Леварра Торнтона, который публике более известен под псевдонимом Pusha T. Кардашьян продемонстрировала новое «золотое» короткое платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру звезды.

На мероприятии Ким появится вместе со своим супругом Канье Уэстом. Сообщается, что свадьба состоится в отеле Cavalier в Вирджинии-Бич.