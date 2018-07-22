«Мистический Задорнов»: Русский сатирик открылся миру после смерти

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Тайные факты и сведения самых близких стали открытием для фанатов артиста.

Канал НТВ представил на YouTube пользователям Сети свой продукт – «Неожиданный Задорнов. Документальный фильм». Рассказы и споры о великом маэстро не поставили точку в понимании его сути зрителями, которые напитывали его энергией для новых выступлений и написания уникальных текстов. В фильме использовали сведения жен великого сатирика. Первая его жена – Велта Яновна стала для юного Задорнова сестрой «по материнскому молоку», поскольку с разницей в 5 дней они были рождены в разных семьях. Но в силу воспитания и желания помочь, мать Михаила отдавала свое молоко именно этому ребенку Велте, которая в будущем стала супругой Задорнову. Она по словам близких воспитала личность Михаила и помогла ему усовершенствоваться.

Сестра Михаила Людмила рассказала, каким вспыльчивым он был в юности и каким интересующимся в детстве. Вторая жена Елена Бомбина стала опорой Задорнову в будущем. Союз с ней принес общего и единственного ребенка Михаила и Елены – девочки Леночки, названной в честь бабушки.

Дал комментарий и друг детства Володя Качан, с личностью которого связаны многие откровения Задорнова на выступлениях. Не смогли промолчать и не вспомнить великого маэстро коллеги по цеху: Максим Галкин, Сергей Дроботенко, Максим Забелин и другие. Фильм переполнен позитивной энергией и не смотря на горесть потери, мистический Задорнов раскрывается уже совершенно по-новому. Пользователи Сети уверенны, что русский сатирик открылся миру только после смерти.

«Всегда с мужем смотрели и слушали его с удовольствием, особенно мы любили фразу про американцев - ну тупые, ну тупые, наш ребенок сел в подушки - это мой джип, а американские дети этого не понимают», «Огромная благодарность родным, близким и друзьям за такой искренний, добрый фильм. Да иначе и быть не могло, в жизни такого светлого, Богатого душой, делами такого замечательного, дорого нам всем, кому нужны наши корни и наш русский язык! Светлая и вечная тебе память, дорогой наш Михаил Николаевич!», «Фильм упорно доказывает какой Задорнов молодец. Мне это доказывать не нужно, я по нему видел какой он», - написали зрители в Сети.