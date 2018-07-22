Денис Черышев неординарно ответил на предложение Бузовой взять ее в жены

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На чемпионате мира игрок сборной России Денис Черышев блеснул своей прекрасной игрой. Футбол в его исполнении оценили как эксперты, так болельщики.

Поклонницей Дениса стала и эпатажная Ольга Бузова. Ведущая телевизионных шоу, которая во многом стала знаменита благодаря своим вызывающим выходкам, теперь претендует на роль светской львицы и певицы.

И вот теперь, Бузова обратила на себя внимание необычным предложением, которое поступило от нее игроку сборной России и полузащитнику испанского клуба «Вильярреал».

Бузова предложила Денису стать ее мужем. Черышев и Бузова никогда не были знакомы лично. Несмотря на это, Ольга публично обратилась к молодому человеку.

Реакция отца футболиста, известного в прошлом футболиста Дмитрия Черышева, последовала незамедлительно. Он дал понять, что у Бузовой нет никаких шансов стать членом их семьи.

Денис весьма неординарно ответил на предложение Бузовой взять ее в жены. Ответом стала публикация в социальной сети Instagram нескольких фотографий, на которых Денис со своей девушкой Кристиной Кобе, проводит отпуск. Пара познакомилась в Валенсии. Избранница Черышева, которой 24 года, работает адвокатом.