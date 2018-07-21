Вдова Михаила Задорнова рассказала о его измене

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Супруга умершего артиста поведала историю знакомства с будущим мужем.

10 ноября 2017 года Михаил Задорнов умер из-за злокачественной опухоли головного мозга. Вдова Елена Бомбина к 70-летнему юбилею артиста решила вспомнить историю их знакомства и рассказала об измене Михаила Задорнова тогда еще его жене, Велте Калнберзиной. Они познакомились на одном из концертов советских юмористов. В тот день подруга провела Елену за кулисы и представила ее своему знакомому, Задорнову, как его большую поклонницу. Тогда он улыбнулся, но не поверил в это, а когда Елена показала зеленый портфель, в котором лежали его лирические рассказы, он был польщен и в тот день и началось их общение.

В то время Михаил находился между двух огней: женой и любовницей. Он долго прятал Елену от близких, но когда в 1990-м году у них родилась дочь, он понял, что с женой пора расставаться. Они прожили с Велтой в браке 36 лет, но чувства к другой женщине были сильнее.

Ранее сообщалось, что артист якобы умер из-за своего увлечения язычеством, мол, это страшный грех. Но скептики не верят в это предположение и считают, что это полная чушь, так как религия в состоянии здоровья особой роли не играет.