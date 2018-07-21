"Грудь лишила здоровья": Жизнь бабушки с огромным бюстом превратилась в кошмар

Сегодня, 20:31

Австралийка Джина Стюарт считает теперь, что люди не должны калечить себя, нанося вред здоровью и менять свой облик в угоду другим людям.

Огромное количество комплексов заставляет людей необдуманно идти на риск.

Женщине всего 47 лет. Но она с гордостью носит титул бабушки. У красотки четверо детей и маленькая внучка, которую бабушка обожает.

Джина Стюарт прославилась после конкурса Miss Maxim. Она заняла 12-е место и обошла многих молодых соперниц. 10 лет назад женщина стала обладательницей бюста шестого размера, которая обошлась в 7 тысяч долларов.

Сегодня супер-бабушка жутко жалеет о содеянном. Женщина жалуется, что с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже, грудь явно лишила здоровья. Она стала часто болеть, быстро уставать. Её мучают панические атаки и даже тошнота.

"Эти токсичные пластиковые пакеты в моей груди отравляют меня. Я никогда до этого так не болела, но за последний год у меня был грипп шесть раз. Я чувствую, что умираю каждый день", пишет Джина в своем блоге в соцсети. Красотка боится заболеть раком, который могут вызвать импланты в её груди.

Женщина каждый день жалеет, что увеличила грудь. Она сетует на то, что эти десять лет могла бы провести здоровым человеком.

Джину Стюарт не утешают даже восторженные отклики ее фанатов в сети по поводу красоты её огромной груди. Жизнь бабушки с огромным бюстом превратилась в настоящий кошмар.