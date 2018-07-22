«Николай лучезарный»: Галкин обидно оскорбил Николая Баскова

Сегодня, 05:30

Муж Примадонны позволяет себе лишнее, ссылаясь на статус жены, уверены поклонники обиженного натурального блондина.

В Сети появилась информация о неправильном и неэтичном поведении супруга Аллы Пугачевой. Оказалось, что в погоне за новыми снимками в социальных сетях Николай Басков решил сделать новое селфи-фото. В итоге снимок набрал резонанс и обсуждения среди коллег, которые не упустили шанса поставить лайки и написать необычные комментарии. Королем хейтеров сегодня стал Максим Галкин, который обидно оскорбил Николая.

«Мы, твои горячие поклонники, осознали, что у твоего лица есть обе стороны! Свети для нас, Николай Лучезарный, обоюдоликий!», - написал Галкин.

Такое его поведение оценили все. Басков понял, что это шутка, а вот подписчики артиста возмущены поведением мужа Примадонны.