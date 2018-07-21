«Старый конь»: Шнур нежно встретился с бывшей возлюбленной

Сегодня, 20:10

Отечественные папарацци нервно курят. «Сочный сюжет» прошел в информационное пространство без их участия, а по странному капризу героини скандального сюжета.

«Старый конь…» и так далее по пошловатой присказке это, в данном случае, о лидере группировки «Ленинград». Шнур нежно встретился с бывшей возлюбленной Оксаной Акиньшиной. Причем, пикантность ситуации состоит в том, что фото в социальной сети разместила сама замужняя актриса, а «свежеразведенный» Сергей Шнуров был в роли статиста с сигаретой в зубах и всеми признаками холостяцкой запущенности.

Пока неизвестно, как на этот пост отреагировал супруг Оксаны продюсер Арчил Геловани, но подписчики проявили бурную активность. Поклонники заявили, что стоило Шнуру развестись с коварной Матильдой, чтобы вспомнить молодость, когда Акиньшиной было лишь 25 лет, а сам фронтмен «Ленинграда» еще не лишился романтических иллюзий. Хейтеры тут же заявили, что Оксана, мать двоих детей, должна соблюдать условные рамки приличия.

Шнуров и Акиньшина оставили нападки и комплименты без ответа. Видимо, им есть, что вспомнить наедине друг с другом.