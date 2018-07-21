Разъяренный Гордон выгнал экстрасенса Зиррадина Рзаева с программы

Сегодня, 21:01

Александр Гордон чуть ли не после каждой программы «Мужское/женское» на одном из федеральных каналов оказывается в центре скандалов. В прошлом году после одного из выпусков на него даже собирали петицию.

По словам Зиррадина Рзаева, которого пригласили как эксперта, его обидели слова телеведущего. Он сказал, что не верит в потусторонние возможности, чем оскорбил экстрасенса. Финалист 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» стал спорить с ведущим, аргументируя, что он также по образованию психолог и один из лучших специалистов в сфере предсказаний. Разъяренный Гордон не стал и слушать, поэтому попросту выгнал Рзаева с программы.

Так как, скорее всего, этот фрагмент вырежут, экстрасенс тут же решил поделиться с журналистами инцидентом. У мужчины несколько высших образований, поэтому, по его мнению, если пригласили, значит он имеет право высказывать собственное мнение.