Яна Рудковская устроила хейтерам «доску позора»

Сегодня, 19:05

5 лет бедная Яна Рудковская, регулярно хвастающаяся роскошными завтраками и поездками за границу, жила в оскорблениях. Теперь продюсер решила мстить, устроив «доску позора».

Это не та доска, которую привыкли видеть школьники и их родители в учебном заведении. Речь идёт об онлайн-доске в «сторис» Рудковской. Она пошла по принципу Настасьи Самбурской и стала выставлять напоказ всех своих недоброжелателей. К таковым следует отнести женщин, которые не следят за своей фигурой и критикуют «лишние граммы Рудковской». Соответствующий поступок со стороны продюсера был расценен как «детский».

«Яночка, маленькие дети только обращают внимание на тех, кто их обижает и начинают мстить», - написал один из подписчиков. Сама же Рудковская своё решение прокомментировала следующим образом: «Все таки рубрика заставила роскошных женщин с: аутентичными ногтями, котами, цветочными горшками и «женщин-Сумо»посмотреть на себя любимых в зеркало и снять розовые очки с их молодых лиц , но тем не менее некоторые роскошные и идеальные критики все таки за особо «добрые» комментарии все таки сейчас появятся в моём сторис». Она также акцентировала внимание на том, что 5 лет жила в оскорблениях своей личности и семьи, но теперь будет устраивать «самосуд» хейтеров.