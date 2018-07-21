«Не порть кожу»: Поклонники высказались против первого тату Серябкиной

Сегодня, 18:40

Большинство поклонников раскритиковали это желание, заявив, что так Ольга Серябкина «присоединится к стаду».

Певица показала короткий ролик, где заходила в тату-салон с жизнеутверждающей табличкой: «Татуировка – не криминал». Серябкина отметила, что поддерживает данный лозунг, однако среди фанатов согласных с ней нашлось не очень много. Поклонники стали называть примеры артистов, которые уже были покрыты татуировками, рекомендуя солистке SEREBRO им не уподобляться.

Кроме того, фанаты попросили звезду «не портить кожу». Даже одна-единственная, первая татуировка может принести ей вред. Впрочем, нашлись и те, кто высказался положительно за желание Серябкиной. Такие поклонники подчеркнули, что и сами хотели бы внутренне собраться для подобной процедуры, решив теперь вдохновиться примером певицы.