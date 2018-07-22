Леонид Агутин чуть не погиб из-за конфликта с криминальным авторитетом

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Певец едва не поплатился жизнью за опрометчивый шаг, который совершил, чтобы покрасоваться перед девушками.

В эфире Первого канала к 50-летнему юбилею знаменитого исполнителя Леонида Агутина был показан документальный фильм о жизни певца «Леонид Агутин. Океан любви». В нем он рассказал, как однажды в ресторане он подсел к красивым девушкам и решил угостить их шампанским. Он взял бутылку с соседнего столика и стал разливать напиток по бокалам. По его словам, когда он поднял голову, то увидел неподдельный страх в глазах девушек. Как оказалось, он взял шампанское со стола одного из криминальных авторитетов. Бандиты подозвали исполнителя и сообщили, что сегодня он непременно умрет. Однако, один из них спросил, чем занимается молодой Леонид и тот ответил, что он певец и композитор. Бандит сообщил, что если Агутин исполнит песню и она придется ему по вкусу, то он великодушно отпустит Леонида. Тогда молодой человек спел песню «Босоногий мальчик» и криминальные деятели прониклись трогательной историей. «Ладно, сегодня живи» - сказал один из них. Так песня спасла жизнь будущему известному певцу, который чуть не погиб из-за конфликта с криминальным авторитетом.