Букмекеры делают ставки на скорую беременность Меган Маркл

Сегодня, 17:06

Известная британская букмекерская компания Ladbrokes принимает ставки на то, в каком году принц Гарри и Меган Маркл огласят, что ожидают ребёнка.

«Горячих» ставок сегодня только три: на 2018 год – 4-6, на 2019 - 1-4, на 2020 - 6-4 и позднее. Большинство поклонников королевского семейства, которые не посещают букмекеров, считают, что пара огласит о первой беременности Меган Маркл в конце 2018 или начале 2019 года или через два года после свадьбы, как это произошло у Кейт Миддлтон.

Тому поспособствовал и скандально известный отец герцогини Томас Макрл. Он рассказал журналистам, что Меган очень любит детей и хочет стать матерью в скором времени. Тёплое отношение пары к детям также подогрело ожидание поклонников, а фраза, сказанная принцем Гарри о желании иметь детей сразу после женитьбы, до сих пор свежа в памяти людей, которые считают её намёком.