Меган Маркл игнорирует отца из-за опасения морального давления с его стороны

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Инсайдеры из дворца сообщают, что Меган Маркл сильно переживает, не зная, как разговаривать с отцом.

Родственники нынешней герцогини Сассекской до свадьбы открыто упрекали её, заявляя, что она выходит замуж не по любви. Однако после брака некоторые члены семьи, включая в том числе и отца, перестали критиковать, зато нашли выгоду в положении. Все, кроме матери Меган Маркл, активно общаются с прессой, поднимая свою популярность за счёт обсуждения личной информации жены принца Гарри.

Отец герцогини ещё и пытается морально на неё давить, настаивая на необходимости бесконечной заботы о нём. Раз Меган Маркл этого не делает, то, по его мнению, является неблагодарной дочерью, едва ли не желающей смерти родителю. Сама жена принца Гарри подчеркнула – она не игнорировала бы отца, если бы исчезли опасения относительно его исключительно потребительских намерений.