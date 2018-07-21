«Голосовать не надо!»: Харламов создал Партию Ленивых Россиян

Сегодня, 17:09

Гарик Харламов на своей странице в соцсети опубликовал смешной пост. Юморист призвал вступать в свежесозданную партию всех «лентяев, диванных критиков и лентозавров».

Устав Партии Ленивых Россиян прост: делать ничего не надо - вставать с колен, голосовать за кого бы то ни было, работать и отдыхать». В задачи партии входит добиваться пенсии с 4 лет и требовать оплату едой за «ничегонеделание». Впрочем, в программе есть один жесткий пункт: пораньше вставать, чтобы подольше лентяйничать.

По мнению поклонников, Харламов был очень органичен в образе Ивана Ильича Обломова, образом жизни которого он был, похоже, вдохновлен на создание партии. Комментаторы предъявили претензию автору: как же это он потрудился встать и написать этот пост. Вероятно, писал кто-то другой. Некоторые, не в меру серьезные пользователи, посчитали публикацию жестким троллингом сограждан в это непростое время. Тем не менее, желающих вступить в новую партию оказалось достаточно много, хоть и сама публикация Харламова носила юмористический характер.