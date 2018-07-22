Нагиев стал тамадой в Барнауле

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Самого главного «Физрука» страны обожают миллионы людей и, конечно, многим остается только мечтать увидеть его вживую, так еще и в качестве ведущего собственного праздника. Стоит понимать, что востребованный шоумен обойдется в «копеечку».

20 июля в Барнауле праздновали свадьбу Марии Тимофеевой, дочки заведующего кардиологическим отделением Александра Тимофеева, и бизнесмена из Новокузнецка, имя которого не разглашается. По фотографиям, которые гости торжества постили в социальные сети, можно увидеть звезд, приглашенных на свадьбу – Доминика Джокера и Александра Серова. Так еще и тамадой был приглашен Дмитрий Нагиев.

Когда фотографии облетели Интернет, все сначала приняли звезду сериала «Кухня» за «картонного», однако позже сомнений не осталось.

За сколько обошелся звездный тамада – не разглашается, но по меркам 2017 года это стоило около 4 миллионов рублей.

Дмитрий Нагиев – известный актер в кино и театре и телеведущий. Телевизионную карьеру начал еще в 90-х: начинал с малых проектов на радио, а позже стал получать роли в кино. Известность ему принесли и ведение ток-шоу «Окна», различные всероссийские премии. Стоит отметить, что огромную целевую аудиторию он получил благодаря главной роли в сериале «Физрук» и роли хозяина ресторана в «Кухне».