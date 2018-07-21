Игорь Николаев поздравил покойного Михаила Задорнова с днём рождения

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Игорь уверен, что самое главное – помнить и скорбить. Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет, что стало настоящим ударом для всех.

В 2016 году мир узнал о страшном заболевании известного юмориста. Писателю-сатирику диагностировали рак мозга. Опухоль была неоперабельная, что свидетельствовало о плачевности ситуации. В 2017 году писатель скончался в одной из московских клиник. Этот день стал настоящим разочарованием и горем для тех, кто любит и уважал великого человека.

«Слишком быстро его не стало, слишком мало он прожил. Но ощущение, что вот-вот и появится на экранах, всё также даря улыбку людям», - пишет Игорь в своём Instagram-аккаунте. Композитор призвал людей помнить о дне рождения покойного юмориста. Также после того, как в соцсетях появилась фотография с Задорновым, Николаев попросил прощения за то, что превращает свой аккаунт в «календарь памятных дат и событий». Звезда российского шоу-бизнеса убеждён, что люди не будут против, если композитор делает всё от души.

Люди поддержали Игоря и утверждают, что ещё не одно десятилетие на экране будет появляться всеми любимый сатирик.