Поклонники обеспокоены нездоровой любовью Виктории Дайнеко к лифтам

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Пользователи рекомендуют певице посетить психолога из-за постоянного желания делать селфи.

Телезвезда в своём Instagram-аккаунте призналась, что испытывает нездоровую тягу к фотографиям в лифте. По словам Виктории, лучшие селфи получаются только там. Лента девушки в соцсети насчитывает несколько десятков фотографий в лифтах. Больше всего Дайнеко привлекает холодное освещение и стильная металлическая обшивка.

Фотографии в лифте стали для популярной певицы ежедневным ритуалом. Виктория Дайнеко постоянно делится с пользователями своими нарядами с помощью фото. Поклонники обеспокоены тем, что телезвезда так любит лифты. По мнению фанатов, куда лучше живые фото с друзьями и семьёй и профессиональные съёмки. Снимки с лифтом не несут в себе никакого смыслового посыла и являются просто самолюбованием в зеркале.