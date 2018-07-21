Гарик Харламов показал, как профессионально может работать языком

Сегодня, 17:03

Гарик Харламов опубликовал признание о том, что он «сова». Ему настолько тяжело работать по утрам, что он хочет запретить это законом. В качестве аргумента он приводит видео, на котором видно его утреннее состояние и умение работать языком.

Для юмориста гораздо проще работать ночью, но не просыпаться рано утром. Как пишет Харламов, ему страшно даже моргать, и никакой кофе не поможет. Мужчина говорит, что раз работать в 8 утра так тяжело, то это стоит запретить, ведь юмор в это время суток получается некачественный. Чтобы показать правоту своих слов, Харламов показывает, как он провел свое утро. На кадрах видно юмориста, который едет в транспорте и вероятно готовится к рабочему дню, где ему предстоит быть оратором. Только так пользователи Сети смогли объяснить то, что Харламов быстро высовывает язык, шевелит им, а потом начинает все заново.

Увидев такое поведение сонного кумира, многие согласились с тем, что тому точно не стоит работать с утра. Особенно юмориста поддержали родители, которым надо не только рано утром быть в офисе, но и отвести детей в школу. Чтобы продвинуть «совиную реформу» многие предложили написать петицию. Однако были и те, кто решил, что знаменитость будет делать все что угодно, лишь бы о нем говорили.