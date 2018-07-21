Басков: Ушедшая со сцены Пугачёва стала счастливой

Вчера, 23:15

Это удалось ей лишь после завершения карьеры певицы. Теперь она в ладу с собой.

Николай Басков сообщил, что Пугачёва стала счастливой лишь после того, как ушла со сцены. Об этом он проинформировал в интервью, когда его спросили о Примадонне.

Певец сообщил, что теперь Алла Борисовна счастливая и заботливая мать. Всё свободное время она посвящает семье. Чувствуя при этом, что она умиротворена и счастлива.

Басков поведал, Пугачёва интересовалась у него изменениями в мире российского шоу-бизнеса. На что певец ответил, что он этим, практически, не интересуется.

Потом он рассказал, что Пугачёва уже не переживает о незначительных проблемах и изменилась в лучшую сторону.

Пугачёва готовится к своему юбилею, но возвращения на сцену не планирует.

Затем исполнитель поведал, что его семейная жизнь, к сожалению, не налаживается. Он о ней только мечтает. То, что у него отсутствует крепкая семья, Басков считает своим главным провалом.