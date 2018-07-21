«Текила зацепила»: Бузова прокатится по Крымскому мосту

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«Шаткая» переправа моет не выдержать багажа с концертными костюмами ведущей «Дом-2», подчеркивают хейтеры.

Всеми любимая артистка анонсировала в социальной сети начало нового концертного тура по курортам России. С 11 августа в Анапе начнется представление от Бузовой. Ольга 13 числа приедет в Геленджик, на следующий день будет на пляже Лазаревское взморье. После 15 августа посетит Сочи, а на следующий день порадует жителей Крыма. Бузова прокатится по Крымскому мосту.

В концертном зале Юбилейный Ольга покажет жителям Ялты свои новые хиты «Чемпион» и «Текила зацепила». Закончится небольшой тур по черноморскому побережью выступлением в Феодосии в концертном але Звездный.

«Жду Вас всех на моих концертах!!!!!!!», - сообщила певица поклонникам.

Поклонники уже сообщили своей любимице, что с нетерпением ждут ее выступления.

«Полных залов тебе Оля!», «Звёздочка наша, когда же у вас отпуск? Бедная исхудала:) Таким как вы отпуск нужен на 2 месяца», «Здорово ! Как раз планирую устроить трип по этим местам, заодно и на концерт попаду)))», - написали пользователи.