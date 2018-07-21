Звезда «Дома-2» призналась, что ходит голой перед своим ребёнком

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Анастасия Лисова опубликовала снимок, на котором она держит ребёнка на руках. Поклонников обеспокоил внешний вид девушки, которая предстала в нижнем белье, из-за чего появилось множество негативных комментариев. Анастасия решила рассказать, в чём она ходит перед ребёнком.

На своей странице в Instagram Лисова разместила ещё одну публикацию, в которой призналась, что не ожидала подобной реакции от поклонников. Девушка вообще не думала над тем, что её внешний вид не подходит для снимка. В тексте она отметила, что не стесняется появляться перед ребёнком голой, и не придаёт этому никакого значения.

Она обратилась к подписчикам с вопросом о том, какие есть у них ограничения по этому поводу, и почему стоит одеваться перед младенцем. Также звезду «Дома-2» возмутило то, что поклонникам не нравится её самолюбование перед зеркалом. Анастасия не пытается скрывать свою привлекательность и старается реализовать её по максимуму, а те, кто оценивает её поступки неправильно, просто зажаты и полны комплексов. А ведёт она себя так, чтобы стать примером для своей дочери, которая не должна себя ограничивать, когда вырастет.