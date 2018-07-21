Любовник Джорджа Майкла утверждает, что певец ушёл из жизни после 5 неудачных попыток

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Фади Фаваз заявляет, что полиция не предоставила результаты токсикологического отчёта, и судится с родственниками певца за его имущество.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл скончался от сердечного приступа 25 декабря в возрасте 53 лет. Любовник британского певца Фади Фаваз утверждает, что мужчина ушёл из жизни самостоятельно после пятой попытки суицида за день до Рождества, в день рождения своей матери Лесли Панайоту. Примечательно, что музыкант повторил судьбу своего дяди Майкла Колина, который тоже совершил суицид и был гомосексуалом. Тело Джорджа Майкла было найдено спустя 24 часа после смерти. Фади судится за поместье звезды стоимостью 138 миллионов долларов и до сих пор живёт в доме в Риджент-парке стоимостью 7 миллионов долларов, хотя семья музыканта просит его уйти.

Безработный парикмахер Фади рассказал, что нашёл тело Джорджа в Геринге, Оксон, в обед. У пары был 5-летний роман, но юноши не было с Джорджем в момент его гибели. Фади спал в своей машине из-за ссоры. Полиция заявила, что певец умер по естественным причинам, но не захотела предоставлять родным результаты токсикологического теста. Ещё при жизни Джордж говорил с прессой о самоубийстве. Певец не хотел видеть, как его родные погибают, поэтому решил первым уйти из жизни.