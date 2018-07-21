Дима Билан занялся в Подмосковье гостиничным бизнесом

Певец, которому 36 лет, понял, что когда-нибудь придётся уйти со сцены. Потребуется зарабатывать другим бизнесом.
Дима Билан, учитывая это, занялся в Подмосковье гостиничным бизнесом. Он будет семейным.
Билан сообщил, что его компаньоном стал родственник. Вместе с ним они построили в Подмосковье мини-отель.
Гостиничным бизнесом певец решил заняться неспроста. В России идёт активное развитие туризма. Этот бизнес является одним из трёх с наиболее широкими перспективами. Особенно в бюджетной сфере мини-отелей.
Опыта ведения дел в этой отрасли Билан не имеет, но сказал, что новое занятие для него «интересное и трепетное».
Билан проинформировал, что отель уже построен и имеет три звезды. Он располагает 29 полноценными номерами.
Отель функционирует уже год, он стал нравиться постояльцам и выходит на самоокупаемость. Над этим проектом они с компаньоном работали 3 года.
В ближайших планах – улучшение подъездных путей.
Афишировать место нахождения своей гостиницы в Подмосковье Билан не стал. Он не хочет к ней лишнего внимания.
В то же время своим подписчикам он пообещал уже в ближайшем будущем проведение виртуальной экскурсии по ней.