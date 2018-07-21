Дима Билан занялся в Подмосковье гостиничным бизнесом

Сегодня, 11:21

Певец, которому 36 лет, понял, что когда-нибудь придётся уйти со сцены. Потребуется зарабатывать другим бизнесом.

Дима Билан, учитывая это, занялся в Подмосковье гостиничным бизнесом. Он будет семейным.

Билан сообщил, что его компаньоном стал родственник. Вместе с ним они построили в Подмосковье мини-отель.

Гостиничным бизнесом певец решил заняться неспроста. В России идёт активное развитие туризма. Этот бизнес является одним из трёх с наиболее широкими перспективами. Особенно в бюджетной сфере мини-отелей.

Опыта ведения дел в этой отрасли Билан не имеет, но сказал, что новое занятие для него «интересное и трепетное».

Билан проинформировал, что отель уже построен и имеет три звезды. Он располагает 29 полноценными номерами.

Отель функционирует уже год, он стал нравиться постояльцам и выходит на самоокупаемость. Над этим проектом они с компаньоном работали 3 года.

В ближайших планах – улучшение подъездных путей.

Афишировать место нахождения своей гостиницы в Подмосковье Билан не стал. Он не хочет к ней лишнего внимания.

В то же время своим подписчикам он пообещал уже в ближайшем будущем проведение виртуальной экскурсии по ней.