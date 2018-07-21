Пэрис Хилтон опровергла слухи, что прибегала к пластике

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Пэрис Хилтон клянется, что никогда в жизни не прибегала к услугам пластических хирургов. А своей прекрасной внешностью она обязана чудодейственному крему.

На недавнем бьюти-шоу в Нью-Йорке актриса рассказала, что никогда не вкалывала себе ботокс и филлер, не делала никаких «подтяжек». Напротив, Хилтон призналась, что кожа – зона ее особого внимания. 37-летняя Пэрис открыла секрет, что уже в течении 8 лет использует крем за 175 долларов. Кроме этого, большая любовь к косметике, побудила актрису открыть свою линию по производству средств ухода за кожей.

Прежде, чем приступить к массовому выпуску продукции, Хилтон испытывала на себе опытные образцы в которые входили специально созданные про-ДНК. По мнению косметологов, это способствует хорошему впитыванию коллагена и производит клеточное омоложение. Пэрис является противницей пластических операций, и считает, что ее линия косметики поможет женщинам не прибегать к пластике.