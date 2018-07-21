Известный теннисист попытался посадить собственную жену за порчу семейных фотографий

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Известный немецкий теннисист поссорился с женой, в результате чего, та стала рвать семейные фотографии. Мужчина пришёл в бешенство и вызвал сотрудников полиции, однако правоохранители не стали предпринимать никаких мер.

Борис Беккер вступил в конфликт с Лили сразу после того, как к ним в гости пришёл друг семьи. В это время женщина нянчилась с ребёнком, восьмилетним мальчиком Амадеусом. В результате чего, гость поспешил покинуть жилище пары. Близкие люди отмечают, что проблемы в семье были уже на протяжении долгого времени, а сам Борис отличался скверным характером.

Жена не пришла в восторг, когда стала замечать изменения в любимом человеке, однако на попытку обсудить происходящее, получила оскорбления. Лили отметила, что позволила себе грубость в ответ и назвала супруга «угрюмым стариком».

Попытка посадить женщину не стала основной проблемой Беккера. Помимо всего прочего, мужчина находится на грани банкротства, но упорно не признаёт этого. Огромные долги заставили Бориса заняться международной журналистикой. Поклонники вспоминают, что это не единичный случай, когда Беккер терроризировал жену. Иногда не обходилось и без рукоприкладства.