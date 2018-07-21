«А если снова кризис?»: Дима Билан решил заработать на гостиничном бизнесе

Сегодня, 11:29

Свой мини-отель на 29 мест Билан открыл на паях с родственником. Гостиница функционирует только год, но уже выходит на самоокупаемость.

На своей странице в соцсети певец опубликовал видео, где он прогуливается на фоне скромного здания. Билан подчеркнул, что такие мини-отели эконом-класса – самое востребованное направление в гостиничном бизнесе. Рекламируя свое детище, артист уточнил, что в отеле очень чисто, он располагает всеми современными удобствами. Больше всего Диму радует, что гостиница скоро станет приносить доход. Именно на это он и рассчитывал, затевая этот проект с родственником-компаньоном три года назад.

Этот бизнес станет хорошим подспорьем к основной деятельности артиста. Как показывает опыт, дополнительный заработок никогда не будет лишним. Фанаты певца посчитали, что Дима извлек хороший урок из прошлого, когда многие артисты лишились доходов от концертных выступлений и гастрольных поездок: «Все правильно сделал. А если снова кризис?».