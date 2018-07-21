Седокова разделила чувство скорби со своими казахскими поклонниками

Сегодня, 09:58

Для Казахстана смерть фигуриста Дениса Тена стало настоящим потрясением. Певица поспешила поддержать тех, кто любил и уважал спортсмена.

В своём Instagram-аккаунте Анна Седокова выразила соболезнование всем поклонникам казахского фигуриста Дениса Тена. Спортсмен был для певицы примером настоящего трудяги, который своими силами и упорством добился чрезвычайных высот. В одном из интервью другу Седоковой Денис сказал: «Ты должен выходить и делать свой максимум. Это страшно. Это волнительно. Но в этом заключается жизнь». Слова спортсмена вдохновляли певицу переступать через себя и показывать все, на что та способна. «Сегодня я разделяю эту боль вместе со всем Казахстаном», - написала певица.

Пользователи присоединились к чувству скорби Седоковой: «Прощай, герой, для нас ты будешь жив всегда», «Аня, спасибо, что вы с нами», «Жаль, что в мирное время уходят такие молодые и талантливые». Казахские поклонники поблагодарили Седокову за тёплые слова про своего кумира. Хейтеры Яны Рудковской написали, что ей следовало бы взять пример с Седоковой и не молчать, когда случается что-то страшное.