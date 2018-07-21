«Тронуло до глубины души»: смерть Дениса Тена стала ударом для Сергея Зверева

Сегодня, 10:27

Сергей Зверев не смог стоять в стороне, когда новость о смерти его соотечественника пронеслась по всему миру. Звезда очень тяжело переживает такую утрату.

Звезда российского шоу-бизнеса всё детство провел в Усть-Каменегорске, Казахстан. Именно поэтому смерть известного фигуриста стала настоящим ударом для Зверева. Сергей не ограничился простыми соболезнованиями, но и назвал возможные причины смерти Тена. В своей последней публикации мужчина обвиняет власти Казахстана в том, что они позволили подобному случиться. Также не остались без внимания казахи в целом. Сергей уверен, что именно из-за того вопиюще несправедливого отношения трагедия и произошла.

Следующей новостью, которая потрясла фанатов Сергея, стала мысль звезды о том, что Денис умер не своей смертью. В Сети есть много приверженцев теории, что в убийстве замешаны преступные элементы, но пока нет никаких подтверждений. Сергей заявил, что с нетерпением ждёт результатов вскрытия, которые помогут пролить свет на случившиеся с подающим надежды фигуристом.