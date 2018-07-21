Сегодня, 09:04

Секси – спасательница. Рудковская показала, что может дать фору Памеле Андерсон.

Многодетная Яна Рудковская похвасталась формами в пикантном купальнике. Он очень похож на знаменитое одеяние Памелы в «Спасателях Малибу».

Рудковская, которой сейчас 43 года, не часто радует подписчиков своими фото в купальнике, тем более пикантном. Однако, находясь в Болгарии, она решила сделать исключение.

Продюсер выбрала купальник ярко-красного цвета. Его автором стала её подруга Наталия Ким. Наряд очень похож на тот, что носила спасательница Малибу в исполнении Памелы Андерсон.

Это не единственное сходство. Рудковская сфотографировалась на пляже рядом с будкой спасателей.

Видимо, Рудковская очень хотела доказать, что по талии, стройности ног и форме бюста может дать фору Памеле.

Фолловеры уже оценили снимок в купальнике. Они сообщают, что красив не только он, а и фигура в нём. Подписчики особо отмечают, что Рудковская постоянно работает над собой, сохраняя женственность и подтянутость тела. Они желают ей украшать мир и дальше.

Рудковская сейчас в Болгарии. Там же её муж и младший сын. У Евгения Плющенко в этой стране начались тренировки.