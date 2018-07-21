Катя Гордон рассказала своим подписчикам о её трудных родах

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Второй мальчик Кати родился абсолютно здоровым и сейчас опасность миновала. Именно об этом свидетельствует новая публикация журналистки.

Рождение второго ребёнка стало для мамы настоящим испытанием. Трудности, которые она испытала при родах, чуть не стоили её ребёнку жизни. Катя уверяет подписчиков, что волноваться уже не о чем, а всех, кто поддерживал её в это непростое время – любит и ценит. Схватки начались прямо на улице, когда девушка была на прогулке и меньше всего этого ожидала.

«Ужас в том, что врачи спасали меня и Серафима. Моя артерия буквально обвила малыша и это могло стать причиной и моей смерти», - утверждает Катя. Такое развитие событий пощекотало нервы тем, кто следит и интересуется судьбой юриста. Подписчики стали спрашивать у звезды, не боится ли она сглазов и прочих вещей, связанный с магией. Связано это с тем, что выставлять фотографии младенцев считают плохой приметой. «Нет, самое ужасное уже случилось. Я чуть было не потеряла ребёнка», - отвечает Гордон.

Следующий вопрос коснулся темы абортов. Женщина уверена, что аборт делать ни в коем случае нельзя. Нужно родить, а потом думать о последствиях. Юрист ссылается и на тот факт, что аборт значительно уменьшает шансы иметь детей в дальнейшем.