Похудевшая Ксения Бородина начала завидовать молодым «блогерам-себяшкам»

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Поклонникам не понравилось, что настоящей ценностью в жизни телеведущей является наполнение ленты Instagram.

У себя в блоге ведущая «Дом-2» рассказала о проблемах выбора локации для съёмок. Из-за загруженного графика Ксения Бородина может сделать фото для Instagram только в машине, не съёмочной площадке или около дома. Девушка начала завидовать молодым людям, которые успевают радовать подписчиков тысячами новых фотографий. У Бородиной не хватает времени накраситься и отправиться на поиск красивых локаций по Москве.

Для поклонников проблема Ксении показалась незначительной. Вся деятельность «блогеров-себяшек» построена на том, чтобы показывать лицо в соцсетях. У них нет основной работы, поэтому они могут потратить все силы на развитие блога. Комментаторы раскритиковали Ксению за то, что главной ценностью в жизни у телеведущей являются фотографии для Instagram. Ради красивых снимков Бородина стремительно худеет и нечасто использует фотошоп, за что получает массу критики.