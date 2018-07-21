Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на Черчесова

Сегодня, 09:24

Актер во время отдыха на испанском курорте сделал селфи, которое напомнило поклонникам недавние футбольные страсти.

Куценко продемонстрировал недавно отпущенные усы, которые подписчики его страницы назвали «Усы надежды-2». В своем новом образе «антикиллер» стал напоминать главного тренера футбольной сборной Станислава Черчесова. Наголо бритая голова в придачу к седоватым усам только усиливала сходство. Напомним, что перед мундиалем, многие знаменитые персоны поддержали флешмоб «Усы надежды». Чтобы подбодрить усатого Черчесова и придать боевой дух команде, они публиковали свои фото с «приделанными» усами. Кстати, как показало время, это оказалось действенным.

Поклонники артиста стали гадать: какие высоты собрался покорять Куценко, отрастив персональные «усы надежды»: новая кинороль или новый телепроект. Сам актер дал понять, что новый имидж, не более, чем дань отпускной расслабленности и он просто с грустью прощается с курортом.