Звезду «Дома-2» обокрали в Турции

Вчера, 23:31

Мария Кохно отправилась отдыхать в Турцию с мамой, женой брата и племянником. Звезду обокрали на обратном пути в аэропорту.

26-летняя скрипачка написала, что пока она отвлеклась, чтобы покормить ребенка, из коляски украли рюкзак, в котором были паспорта, телефон, планшет и тысяча евро наличных денег.

Украденный рюкзак искали по всему аэропорту в надежде, что он где-то был потерян, а потом на камерах наблюдения увидели, что его украли.

Маша переживала, что без паспорта теперь не сможет улететь своим рейсом, но ее все же посадили в самолет, и она благополучно прилетела домой.

Экс-участница «Дома-2» пытается относиться к происшедшему оптимистически. Она говорит, что это был знак: теперь она не потеряет что-то большее, а може, и что-нибудь приобретет.