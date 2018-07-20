Меган Маркл оказалась слишком расточительной женщиной

Вчера, 23:04

Королева Елизавета II предупреждала внука, что тот женится на обычной простолюдинке, которая любит «цацки», но тот ее не послушал.

Бывшая американская актриса Меган Маркл, ныне жена принца Гарри, оказалась весьма расточительной в плане покупки одежды. Дело в том, что за два месяца Меган, не оставив своих голливудских привычек после замужества, потратила на туфли, шляпки, платья и другие предметы одежды около 210 тысяч долларов, что по мнению СМИ уж слишком много. Она побывала на 16 разных мероприятиях в 16 разных нарядах, что явно говорит о том, что Меган транжирит очень много денег на различные прелести жизни. Одна только поездка в Ирландию на два дня стоила королевской семье, только в плане одежды, 36 тысяч долларов, потому как Маркл переодевалась три раза в день. Эти факты свидетельствуют о том, что актриса оказалась очень любящей дизайнерские вещи женщиной.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II была абсолютно против кандидатуры Меган в качестве жены ее любимого внука Гарри. По всей видимости, королева была отчасти права и сейчас торжествует. Известно, что она угрожала Гарри лишить его королевского наследства, если тот женится на «американской простолюдинке», но принц ее не послушал, а прислушался к своему любящему сердцу.