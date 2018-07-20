Звезда «Мажора» тайно вышла замуж за бывшего одноклассника

Вчера, 22:53

Влюбленная пара отказалась от предложения организовать пышную свадебную церемонию.

Звезда «Мажора» выбрала себе в мужья бывшего одноклассника Игоря. Их отношения длятся уже 10 лет. Молодые люди прогуливались по улицам Санкт-Петербурга и совершенно непреднамеренно оказались возле ЗАГСа. Вот так Карина Разумовская тайно вышла замуж.

Молодожены зарегистрировали свой брак за 20 минут. Свадебного платья, как и торжественных речей и красивого праздника, не было. Поженились в чем гуляли: джинсы, футболки, кожаные куртки. Даже самые близкие и родные люди были удивлены таким поворотом событий, потому что этот вариант, как и любой другой просто не обсуждался.

Актриса рассказала, что они с Игорем знают друг друга с 7 класса. А первый раз они поцеловались на школьном крыльце. Они успешно преодолели все трудности, несмотря на то, что в их отношениях были и ссоры и расставания.