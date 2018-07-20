«Я не толстая!»: Максакова блеснула фигурой на теннисном корте

Вчера, 22:51

Многие поклонники обвинили вдову экс-депутата в ненадлежащем уходе за собой и она решила доказать обратное.

Оперная певица Мария Максакова переехала из России в Украину несколько лет назад. Она сообщила, что ей ужасно понравилась украинская кухня, а особенно «сало с галушками». Из-за недавнего фото в Instagram, опубликованного Марией, пользователи начали обвинять певицу в том, что она злоупотребляет сытными блюдами украинской кухни и, по их словам, «жутко растолстела». Но Максакова так не оставила эти заявления. Она решила отправиться на теннисный корт и доказать своим поклонникам что она отнюдь не толстая. Совместно с экс-министром культуры Украины Михаилом Кулиняком она отправилась на площадку, надев короткую юбку и босоножки. Кулиняк отметил, что женщина в отличной форме. А видео, где она блеснула фигурой на теннисном корте, которое она опубликовала на своем канале на YouTube собрало только положительные комментарии. «Пока все говорят, что я в какой-то ненадлежащей физической форме, страшно растолстела, мы решили доказать обратное и я не толстая, как видите!» - прокомментировала Мария.

Мария является вдовой Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы, которого застрелили у входа в гостиницу «Премьер Палас» в Киеве.