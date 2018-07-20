Фанаты Виктории Бони заметили, что ее грудь «развалилась на 4 части»

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Засветившись на обложке популярного глянца, Виктория Боня поспешила поделиться этим с поклонниками. Телеведущая подчеркнула, что набрала 5 килограмм и очень этим довольна.

Поклонникам Бони понравился сплошной купальник телезвезды, ее макияж и прическа. Вопросы вызвало другое. Верхняя часть купальника так сдавила грудь Виктории, что получился совершенно неожиданный эффект. Первым делом подписчики заметили, что Боня совершенно напрасно поправилась, ведь купальник явно мал в груди. Многие стали утверждать, что новая «деланная» грудь Виктории – явный перебор и что она «под давлением» просто «развалилась» на 4 части. «Слишком вызывающе, но брать не надо», - перефразировали критики известную киноцитату. Сама телеведущая упомянула, что фотографом выступила её подруга, дав тем самым порассуждать подписчикам о прелестях женской дружбы. Тем не менее, Боня не унывает, заявив, что сейчас она, наконец, получила фигуру своей мечты, а все советы про «похудеть» попросила приберечь для кого-нибудь другого.